Andrés Iniesta y el 'Niño' Torres debutan con derrota en liga de Japón

Andrés Iniesta y Fernando Torres tuvieron un discreto debut en el campeonato japonés, en el que ambos fueron suplentes y sufrieron la derrota de sus respectivos nuevos equipos.

El Vissel Kobe de Iniesta cayó en casa 3-0 ante el Shonan Bellmare.

El exjugador del FC Barcelona ingresó en el terreno de juego en el minuto 58, y no logró revertir la situación (su equipo perdía 2-0) ante los 26.000 aficionados congregados, muchos de ellos portando banderas españolas, aunque dio alguna muestra de la calidad que atesora.

Otro campeón del mundo, el alemán Lukas Podolski, también milita en el Vissel Kobe.

"Es solo el primer paso de una gran aventura. Fue un partido físico que demostró el alto nivel de la J-League", reaccionó después del partido el centrocampista con 674 partidos disputados con el Barça y con 32 títulos en su palmarés.

También perdió el Sagan Tosu de Torres (1-0) en casa ante el Vegalta Sendai. El exdelantero del Atlético de Madrid, del Liverpool y del Chelsea debutó en el minuto seis de la segunda parte, y gozó de una ocasión en forma de remate de cabeza atajado por el arquero.

El equipo de Torres ocupa posiciones de descenso a la segunda división nipona, mientras que el Vissel Kobe aspira a disputar la 'Champions' asiática. (D)

We carried the goal threat and led the game, but it wasn’t enough. Amazed with the atmosphere by our fans. Let’s keep on fighting together! / Pusimos las ocasiones y el juego, pero no fue suficiente. Encantado del ambiente creado por nuestra gente. A seguir luchando todos juntos! pic.twitter.com/VDBkgrT2pr

— Fernando Torres (@Torres) 22 de julio de 2018