Vinicius Junior, presentado en el Real Madrid: mi juego es parecido al de Neymar

Madrid -

Vinicius Junior fue presentado este viermes como nuevo jugador del Real Madrid.

El joven jugador brasileño (18 años), por el que el club blanco pagó al Flamengo 45 millones de euros, estampó su firma, visitó el museo y se fotografió con las 13 Copas de Europa. A continuación, entró en el palco del Santiago Bernabéu para una puesta de largo en la que estuvo rodeado por su padre, su tio, sus agentes y Ronaldo Nazario, que ejerció de padrino del talento sudamericano, detalla diario AS de Madrid.

El acto se abrió con la emisión de un vídeo que recopilaba los mejores momentos de la carrera de Vinicius; después, tomó la palabra Florentino Pérez.

“Cada temporada asumimos que el Madrid debe aspirar a todo, es lo que nos exige nuestra historia. Luchas por cada título sin olvidar los valores. Vamos a trabajar para construir el mejor de los futuros, con unidad, ilusión y buscando a los mejores talentos. Somos conscientes de que los desafíos son inmensos pero conquistar lo aparentemente imposible forma parte de nuestro escudo".

"El Madrid está fortaleciendo el proceso de búsqueda de jugadores jóvenes pero que poseen condiciones únicas. Sabemos muy bien que el escenario del futbol internacional se ha transformado y debemos afrontar esta nueva realidad. Dije que íbamos a reforzar la plantilla con magníficos jugadores y es lo que estamos haciendo. A Vinicius le esperábamos hace tiempo porque nos sedujo y porque creemos que está llamado a ser uno de los grandes. Estamos convencidos de que es uno de esos jugadores que van a marcar el futuro”, declaró el presidente del Real Madrid.

Tras el discurso de Florentino, tomó la palabra Vinicius, que sacó un papel de su chaqueta oscura, y leyó: “Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Esta es la mejor oportunidad que tiene un jugador de fútbol, me voy a sacrificar mucho para mostrar que merezco la oportunidad. El sacrificio no es nuevo para mí. Vengo de una familia muy sencilla de la que estoy orgulloso y de los valores que me han enseñado. Viví lejos de mis padres y hermanos porque era necesario para que triunfase".

"Tengo ahora el honor de llegar a la cima del mundo, que es el Madrid, con 18 años. Con esta edad demostraré al míster y a mis compañeros que estoy preparado para jugar. Voy a intentar asimilar todo lo más rápido posible. La adaptación no será fácil, pero haré todo lo posible”.

Después de su discurso, Vinicius se vistió por primera vez la camiseta del Real Madrid y saltó al césped del Santiago Bernabéu, desde donde regaló balones a los aficionados que acudieron al estadio a presenciar su puesta de largo. También posó para los medios gráficos y se besó el escudo. Después, acudió a la sala de prensa y, acompañado por Ronaldo Nazario, embajador del club, ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que su juego es parecido al de Neymar, a quien considera su "ídolo" y con quien anhela compartir vestuarios.