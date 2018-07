"Cumplí un ciclo con Universidad Católica", asegura Jhon Cifuente

Máximo artillero en el torneo 2018, Jhon Cifuente busca seguir su carrera en el exterior. "Propuestas hay, pero nada en concreto" detalló el atacante de Universidad Católica, que con tres temporadas en el cuadro camaratta dice que cumplió un "ciclo".

"He dado todo por el equipo y como todo jugador anhela, quiero ir al exterior. He cumplido un ciclo en el club", dijo esta mañana Cifuente, autor de 24 goles en el campeonato nacional este año.

"Se hizo un buen trabajo con Católica en la primera etapa, pero en lo personal necesito salir, quiero triunfar afuera. Cumplí un ciclo acá", enfatizó el esmeraldeño de 26 años.

Aunque su ilusión es fichar en el exterior, Cifuente aclaró que "se habla mucho de ofertas, pero no hay nada concreto. Si no se cierra nada me seguirán viendo por acá", indicó.

La ofertas no son nuevas por Cifuente; sin embargo, "no ha llegado ninguna que siquiera entre en análisis", dijo el presidente camaratta Miguel Almeida, mientras el DT Santiago Escobar dijo que "sigue en el club, contamos con su aporte para la segunda etapa".

Escobar no desconoce del interés que se ha presentado por el futbolista, "pero llama la atención que por lo que ha hecho no se tenga una oferta sobre la mesa, habrá que esperar, contamos con el jugador y hay que estar tranquilos", comentó. (D)