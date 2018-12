Pesista Neisy Dajomes es la mejor del 2018

La halterista Neisy Dajomes, de 20 años, ha logrado imponer su nombre en las plataformas del mundo, donde ha ganado varias medallas para Ecuador. Su carrera ascendente la coloca como uno de los referentes del halterismo ecuatoriano y busca cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¿A qué edad se inició en levantamiento de pesas?

Fue a los 11 años por influencia de mi hermano mayor (Javier), quien fue seleccionado por Pastaza y Ecuador. Él fue campeón nacional en su época.

¿Quién marcó su técnica para levantar la barra?

Me enseñaron con mucha dedicación los profesores Mayra Hoyos y Walter Llerena, y es algo que no se olvida por más que pase el tiempo.

¿Recuerda su primera participación nacional?

Sí. Fue en un tope provincial en Portoviejo y me ubiqué primera. Tenía como 12 años.

¿Cuál fue su primer título a nivel internacional?

Fue en el 2011 en un Campeonato Panamericano Infantil, gané en mi división y me designaron como la Mejor Deportista.

En ese trayecto, ¿pensó llegar al sitial donde se encuentra ahora?

Siempre soñaba con ser campeona mundial. Era mi mayor meta. El proceso fue largo, duro y gracias a Dios las cosas salieron bien.

¿En algún momento pensó dejar las pesas?

La verdad, sí. Al principio dejé de entrenar un tiempo porque me dijeron que se me dañaba el cuerpo.

¿Si no fuera pesista, qué deporte practicaría?

Me gusta el atletismo, estuviera en una pista.

¿Existe algún o alguna deportista que sea un referente para seguir?

Admiro mucho a Alexandra Escobar y Seledina Nieve. Las dos son deportistas con una carrera deportiva interesante y admirable.

¿Quién es su inspiración para llegar tan alto?

Mi inspiración es Dios, que me da fuerzas y valor para seguir luchando por mi sueño, y mi familia, que siempre está a mi lado.

¿Con quién de los pesistas se lleva mejor?

Con todos tengo una relación de compañerismo y una relación bastante buena con Tamara Salazar porque con ella comparto más.

¿Cuáles considera sus mejores logros como seleccionada tricolor?

Ser campeona mundial juvenil, a los 14 años (2013), en Uzbekistán; medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2015; triple medallista de bronce del Mundial Sénior 2018 en Asjabad, Turkmenistán, y mi participación en los Juegos Olímpicos Río 2016.

¿Es suficiente el Plan de Alto Rendimiento?

El plan ha sido bueno y ha dado buenos resultados. Hay cosas que no se cumplen al 100% como dar vitaminas a inicio de año y no al final de la temporada, la implementación que muchas veces las han dado tarde; pero en sí, el plan es bueno porque nos valoran.

Su hermana Paola es pesista. ¿Qué le falta para llegar a la cumbre?

Está bien. Tiene 18 años apenas. Necesita atender los pequeños detalles en los que falla, que son los que la van a llevar al éxito.

¿Su participación en Río 2016 cómo la califica?

Me dio experiencia. No todos los deportistas pueden estar ahí. Da mucho de qué hablar y tengo que seguir preparándome.

¿Cuál es su meta más alta en las pesas?

Ser medallista olímpica.

¿Luego de retirarse, qué le gustaría hacer?

Ya voy a la universidad.

¿De sus participaciones queda alguna lección?

En el Mundial Prejuvenil de Lima (2015) me blanqueé en el envión. Eso me dio una lección porque no siempre voy a estar en lo alto. A veces debemos estar abajo para aprender y saber levantarnos. (D)

Contenido de la fase de en la sección Marcador para GN4 es la única frase que existe usarla de la mejor manera sin cambios.

Nombre, Cargo

7

PESISTAS

Dajomes es parte del grupo de pesistas élite del país, con Alexandra Escobar, Lisette Ayoví, Seledina Nieve, Tamara Salazar, Jorge Arroyo y Fernando Salas.