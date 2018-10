La segunda etapa de la Vuelta Ciclista al Ecuador fue para el colombiano George Tibaquira que se impuso en el tramo Coca - Tena

El pedalista colombiano George Tibaquira del Team Saitel RB+ B cerró primero, y tuvo una emotiva dedicatoria a su madre.

Sin apuros en la segunda etapa, Sevilla (Eagles Bike) mantuvo la camiseta de líder de la Vuelta Ciclista al Ecuador, que ayer llegó al Tena, tras cubrir un trayecto de 88 kilómetros. Sevilla contó con el trabajo de su equipo para controlar los ataques de Byron Guamá y Jorge Montenegro, sus escoltas en la general.

Una fuga en la parte inicial de la carrera fue controlada por el pelotón, que se mantuvo compacto hasta la primera meta volante en la parroquia Carlos Arosemena (29,7km) con Pablo Caicedo, de Coraje Carchense, en punta.

Extranjeros pelearon ayer premios de montaña y metas volantes. El colombiano Francisco Colorado del Saitel RB+ A puntuó en las dos categorías, al igual que el venezolano José Mosquera del Deportivo Táchira.

Pero fuera de esa pelea estuvo Tibaquira, que no apareció en el pelotón sino hasta cumplido el kilómetro 49 del premio de montaña en San Vicente. "Ahí decidí atacar. Me dejaron ir, sufrí un percance pero me pude reponer y seguir hasta la meta, tenía ese objetivo en especial", indicó.

El pedalista colombiano cayó en la vía de entrada al Puyo. "Intenté seguir a las motos de la caravana y resbalé porque había mucha tierra, pero me levanté enseguida. Las ganas de ganar la etapa eran más que el dolor", dijo un emotivo Tibaquira, quien dedicó el triunfo a su madre Marcela Alvarado, afectada de cáncer. "A ella le ha tocado competir duro también, pero va saliendo", contó entre lágrimas el ganador de la jornada.

El colombiano cerró en solitario la prueba con un tiempo de 2 horas 8 minutos y 28 segundos, a 1m10s segundos del pelotón, que entró al parque central liderado por dos miembros del Team Safut Peteroa: el chileno Elías Tello, en segundo puesto de la etapa, y el peruano Alonso Gamero, tercero.

Con ventaja por el recorrido de la primera etapa, Sevilla (Eagles Bike) mantiene el mailot amarillo de líder general, al igual que Santiago Montenegro (Team Ecuador), Alonso Gamero (Safut Peteroa) y Yuber Mosquera (Best PC) que se mantienen en punta de la clasificación Sub-23, metas volantes y premios de montaña, respectivamente.

La caravana de la Vuelta llegó ayer a Salcedo, para un circuito urbano de 9,3 kilómetros que inicia a las 10:00, en el que los ciclistas darán 11 vueltas, con tres metas volantes en los giros 3, 6 y 9. (D)