La guerra fría que protagonizaron jugadores y DT en Europa

No es la primera vez ni será la última. Las diferencias entre Mourinho y Pogba son públicas y notorias. Entrenador y estrella del Manchester United llevan tiempo como el perro y el gato. Su relación está atravesando por un momento complicado en este inicio de temporada, destaca diario Marca de España.

Mourinho vs. Pogba

“Es un jugador como cualquier otro. Ninguno es más grande que el club”, dijo el portugués. Pero el desencuentro ha ido más allá.

Hasta el punto que el técnico le nombró portador del brazalete, privilegio del que ahora le ha privado. "Es un futbolista más, pero no un capitán", comentó.

Benítez vs. Gerrard

Ambos se proclamaron campeones de la Champions League en la temporada 2004-05. Pero la relación entre el técnico, Rafa Benítez, y el capitán y estandarte del Liverpool, Gerrard, no era la mejor.

Así lo confesó el jugador tiempo después en su autobiografía 'My Story'. “Puedo telefonear a todos mis exentrenadores y charlar con ellos ... menos a Rafa. Mantuve con él una relación fría y ultraprofesional. A mí nunca me puso un apodo o me llamó por el nombre, sino siempre por el apellido. No lo hacía con nadie más”.

Guardiola vs. Ibrahimovic

“Guardiola me sacrificó y me convirtió en un jugador peor”, dijo Ibra. “Ni siquiera me daba los buenos días. Ni una sola palabra. Evitaba mirarme a los ojos. Si entraba en una habitación, él se iba", aseguraba. "Es un cobarde, no es un hombre”, afirmó de Pep.

Ranieri vs. Romario

“El día que el presidente vino a ficharme le comenté que la noche me encanta y que cuando no salgo, no marco. El día del Palmeiras salí por la noche, llegué a las siete de mañana al hotel y luego marqué tres goles. Desde entonces no he vuelto a salir y los tantos no llegan, así que habrá que empezar a salir por las noches. Y a quien no le guste...”. Así se despachaba Romario ante los periodistas durante su paso por el Valencia. Estaba cansado de que le cuestionaran su vida privada.

Ranieri le dijo al brasileño: “Me han dicho que usted salió hasta las cuatro de la mañana”. A lo que el delantero respondió sin pensarlo: “En mi vida privada hago lo que quiero y lo que me sale de los cojones. Y al que no le guste, que se joda”.

Pellegrini vs Riquelme

La última etapa de Riquelme en el Villarreal no fue fácil. En público, Pellegrini decía que no era nada personal, pero al mismo tiempo criticaba la actitud del jugador: “No se compromete”.Algo similar a lo que hizo Riquelme, una vez que había abandonado el club. Al ser cuestionado por el técnico, dijo: “Mi relación con él nunca fue ni buena ni mala, pero ojalá Pellegrini deje de hacer lo que le dicen los de arriba. Es complicado cuando una persona de 50 años tiene que hacer lo que quieren los dirigentes”. (D)