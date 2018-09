Vuelta Ciclista al Ecuador ‘busca recobrar prestigio’

Quito -

Ausente por cuatro temporadas, el mayor evento ciclístico de ruta del país está de regreso con la edición 35 de la Vuelta Ciclista al Ecuador. Con un total de 934 kilómetros de recorrido, el giro parte del Coca el sábado 6 de octubre y cierra el día 13 en Tulcán, luego de disputadas nueve etapas.

Son 16 equipos nacionales y tres internacionales los que disputarán esta nueva edición de la Vuelta. Del exterior llegan equipos de Chile, Venezuela y Etiopía, con espera de la confirmación de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para contar con el Team Medellín (Colombia), que cuenta aún en sus filas con el ecuatoriano Jonathan Caicedo, reciente fichaje del Team EF Education First para disputar el World Tour en la temporada 2019.

En el calendario de pruebas del equipo colombiano consta la Vuelta al Ecuador, “pero al no tener nuestra prueba la calificación UCI, no tenemos permitido participación de equipos continentales, por eso se apeló al organismo mundial para que apruebe su participación. Al no disputarse la Vuelta, varios años intentamos recuperar su prestigio, por eso este impasse”, dijo Pedro Rodríguez, cinco veces ganador de la Vuelta al Ecuador, hoy como organizador de la prueba.

Del trayecto de la Vuelta, que fue presentado en julio, hay un cambio sustancial en la octava etapa al suprimir el tramo entre Cotacachi y Huaca, “para recorrer localidades de la provincia del Carchi como homenaje a una tierra que ha dado figuras del ciclismo, por eso iniciamos en San Isidro, pasamos por caseríos de donde son oriundos, por ejemplo, Richard Carapaz y Jonathan Narváez, hasta llegar a Sucumbíos y luego para regresar a Tulcán”, dijo Rodríguez.

La presentación de los equipos participantes está prevista para el viernes 4 de octubre en el Malecón del Coca (16:00), con lo que la prueba estará lista para iniciar el sábado con la etapa Coca-Tena. (D)