Miguel Villacrés: ‘La pista debe ser utilizada por humanos, no por los vehículos’

Para Miguel Villacrés, exdirigente de la Federación Deportiva del Guayas, es “lamentable” el estado actual de la destruida pista atlética Víctor Emilio Estrada. De dicha instalación, ubicada junto a la Piscina Olímpica, surgieron antaño notables atletas –como Jacinta Sandiford y el propio Villacrés, medallista en los Juegos Bolivarianos de 1965, en Guayaquil–. El también expresidente del Comité Provincial de Atletismo calificó como “escenario muerto” al sitio construido en 1944 y en el que hoy juveniles entrenan a pocos metros de vehículos de Fedeguayas, unos parqueados y otros en movimiento y en precarias condiciones.

¿Qué opina sobre que esta pista haya sido reducida a un parqueadero particular de la Fedeguayas?

Es lamentable que la hayan convertido en un ‘escenario’ donde guardan los carros de la Fedeguayas, prácticamente en un parqueadero. Yo me inicié como deportista en la pista Víctor Emilio Estrada (como atleta intercolegial, provincial, y luego nacional). Se la ha descuidado totalmente, ya casi no van los deportistas a hacer sus prácticas. Es un escenario muerto. Lamento mucho que la dirigencia actual se haya descuidado, restando prioridad a su mantenimiento.

¿Cómo era dicho escenario en sus épocas de deportista y dirigente de Fedeguayas?

¡Era una pista maravillosa! Se hacían hasta campeonatos universitarios. Se la mantenía moliendo carbón mineral con tierra; se mezclaba y se pasaba. Y se la regaba, porque alrededor tenía césped. Era una pista hermosa. Es una gloria tener estos escenarios (en existencia aún), pero a mí me da mucha pena verlo como está actualmente.

Hoy menores de edad corren en la pista a metros de los vehículos que ingresan y salen del sitio.

En cuanto a eso, es posible que ocurran accidentes. Pero ojalá que no suceda nada para después no estar lamentándonos. Ese escenario es una pista atlética, no un parqueadero. La dirigencia de Fedeguayas (presidida por Pierina Correa) debe tomar nota inmediatamente. Debe sacar esos carros y devolver ese escenario deportivo a

los deportistas, para que vayan a entrenar; y a personas particulares, porque las personas de la tercera edad deberían tener prioridad. ¡Que sea puertas abiertas para seres humanos, no para vehículos!

¿Y en cuanto a la práctica del lanzamiento de martillo, a metros de los mismos vehículos de Fedeguayas?

Es posible que ocurra un accidente de esa naturaleza también. De pronto sale un deportista de grandes ‘kilates’, lanza el martillo y golpea alguna camioneta. Pero no será culpa del deportista, sino de la dirigencia de Fedeguayas, que no prevé que pueda suceder un accidente.

¿Cuán responsable es la actual administración de dicho organismo provincial?

Hago mis observaciones: la dirigencia (actual) se ha despreocupado no solo de este escenario deportivo, sino de otro, como la pista atlética Jacobo Bucaram Elmhalim (en el estadio Modelo), que ya cumplió sus años de vida (útil). Grandes competencias hubo en esta pista, que daba gusto. Ahora, lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar la buena voluntad de la dirigencia y el Gobierno para poder rehabilitar la pista?

¿Es asunto de presupuesto, como esgrime Fedeguayas, o desinterés de su actual administración?

Puede ser un tema de presupuesto y también de que no les importe. El asunto es que son responsables del descuido de ese escenario deportivo. Tienen que entrar inmediatamente a solucionar esos inconvenientes. (D)