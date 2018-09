El conflicto Mourinho-Pogba lo sufre el Manchester United

Alta tensión en el Manchester United: Paul Pogba no volverá a ser el capitán del equipo mientras José Mourinho sea el entrenador y el jugador francés no quiere seguir jugando en el United, al menos mientras Mou sea el dueño del banquillo de Old Trafford.

La primera información fue brindada por el propio técnico portugués después de la eliminación de los Diablos Rojos en la tercera ronda de la Copa de la Liga (Carabao Cup) tras perder en penales ante el Derby County, el martes.

Lo segundo es un tema que maneja el diario madrileño Marca, aduciendo que el agente Mino Raiola busca equipo para el campeón del mundo, siendo la Juventus el destino preferido del todavía '6' del United.

Una tarea de suma urgencia para Raiola porque la situación se puso más candente este miércoles. El reencuentro entre Mourinho y Pogba en el entrenamiento ha sido muy tenso según imágenes de Sky Sports. El francés saludó a Michael Carrick, a Mou y a su asistente y de inmediato, el portugués pronunció alguna frase que provocó la reacción del galo.

Según recoge Diario As, la imagen de Sky Sports con el audio más claro parece desvelar la conversación entre los señalados. Varios medios ingleses apuntan a un claro "Paul, get out" (Paúl, vete)".

Un video compartido por Pogba en el palco de Old Trafford el que aparece riéndose junto a Andreas Pereira y Luke Shaw mientras el United jugaba frente al Derby County, pudo ser el detonante de la molestia de Mourinho. (D)