Jonathan Caicedo será parte del EF Pro Cycling y en el 2019 podrá correr las pruebas más afamadas del ciclismo

El sueño del ecuatoriano Jonathan Caicedo se cumplió: en el 2019 se unirá al EF Pro Cycling de Estados Unidos, equipo que compite en la máxima categoría del ciclismo de ruta masculino en el mundo, y tendrá la posibilidad de estar en los eventos más afamados de esta disciplina.

"Caicedo es nuestra apuesta comodín", indicó Jonathan Vaughters, director deportivo del EF Pro Cycling, en una publicación que se realizó la tarde de este martes en la página oficial de la escuadra norteamericana. E indicó que "es probable que compita en el Giro (a Italia) o la Vuelta (a España)".

"Es posible que (Caicedo) inicie la temporada en Oro y Paz (carrera en Colombia) y trabajará para estar en el Giro. Esa es mi idea. Él es un buen cronista y un buen escalador. Es un ciclista para montar una clasificación general en carreras de montañas", acotó.

Caicedo, a su vez, destacó su llegada al equipo estadounidense. "Es una nueva etapa en mi vida deportiva. Tengo que agradecer a EF Education First Drapac por la oportunidad que me brinda. Este es el paso más importante que he hecho profesionalmente", resaltó el carchense campeón de la Vuelta a Colombia de 2018.

"Empecé a observarlo después de su gran actuación en la Vuelta a Asturias. "Fue segundo detrás de Richard Carapaz (el también ecuatoriano del Movistar Team), que luego fue cuarto en el Giro", explicó Vaughters, y acotó que fue Carapaz el que recomendó la contratación de Caicedo.

En este 2018 Jonathan Caicedo fue parte del Team Medellín, y con este equipo se consagró en la Vuelta a Colombia. (D)