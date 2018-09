'Incomodidad' en Emelec por no ganar de visitante

Guayaquil -

Emelec ha sido efectivo en el Capwell donde ha ganado todos sus partidos en esta etapa. Sin embargo, la realidad es otra cuando lo hace fuera de su escenario donde apenas ha podido sumar un punto. Esta situación tiene “incómodos”, a los azules, según comentó el delantero Marcos Mondaini.

“A nosotros no nos gusta esto. Es una situación que nos incomoda no ganar de visitantes, sabemos que es algo pendiente”, comentó Mondaini que aún se recupera de una lesión y no podrá estar en el duelo ante Delfín, el próximo sábado.

[VIDEO] Marcos Mondaini "El @DelfinSC es un equipo que tiene clara su forma, es complicado como rival y desarrolla su manera de manera efectiva" "Nosotros no nos gusta es una situación que nos incomoda no ganar de visitantes, sabemos que es algo pendiente"@CSEmelec pic.twitter.com/rRxYSIk3FU — Radio Huancavilca830 (@RadioHuancavilk) 25 de septiembre de 2018

“Delfín es un equipo que tiene clara su forma (de jugar), es complicado como rival y desarrolla su juego de manera efectiva", expresó el atacante.

En cuanto a novedades en el plantel que adiestra Mariano Soso, el defensor Juan Carlos Paredes sería baja debido a una lesión y el argentino Joel López, no pudo entrenar con el resto del plantel, este martes, debido a molestias físicas. (D)