Mantener los escenarios deportivos ‘no es prioridad’ de Fedeguayas

Pierina Correa, presidenta de la Federación Deportiva del Guayas, lo admite tajantemente: “La prioridad son los deportistas y el quehacer deportivo”, y no el mantenimiento de los escenarios e infraestructura que administra ese organismo.

Posiblemente por eso, en una de las propuestas del Plan Operativo Anual de Fedeguayas para 2019, los rubros de talento humano y administrativo suman casi el 75 % de la proyección de presupuesto de $ 7,4 millones y solo el 12,35 % corresponde a las instalaciones, que “no son prioridad”. La cantidad de $ 3,2 millones se planea para pago de salarios unificados y compensaciones de ley de funcionarios; y $ 1 millón para pago de servicios básicos.

Y aunque Fedeguayas saca provecho económico del estadio Modelo Alberto Spencer (sede de la Copa América 1959, jugada íntegramente ahí) y del coliseo Voltaire Paladines (donde en 1977 se protagonizó la única pelea de boxeo por título mundial organizada en Guayaquil) al alquilarlos para espectáculos masivos –sean musicales, políticos y religiosos–, los montos que se cobran no se ven reflejados como inversión para mantener en buen estado esas dos instalaciones.

“No hay en la ciudad escenarios para albergar ese tipo de espectáculos, menos con las condiciones que nosotros podemos tener. El estadio y el coliseo son parte de la explanada del Modelo, y ambos brindan facilidad, seguridad y accesibilidad de parqueo, entre otras cosas. Además, (tienen) tamaño para albergar diferentes tipos de eventos”, justifica Correa.

Pero pese que el Modelo y el Voltaire Paladines Polo (la dirigente los llama “patrimonios institucionales”) generan dinero para Fedeguayas, en el sitio web de la entidad, en el apartado de rendición de cuentas, no hay datos de los ingresos.

Correa afirma que en los dos inmuebles sí hay actividad deportiva. “En el coliseo hemos tenido sudamericanos de gimnasia rítmica, de potencia, y panamericanos de pesas y de karate. Hemos tenido varios torneos de nivel internacional, pero no acude el público y no hay cobertura de prensa”.

Agrega: “En el estadio Modelo se hace ciclismo y atletismo hace tiempo. Los principales clubes de fútbol profesional (Barcelona y Emelec) se fueron al construir sus propios estadios. No hay fútbol profesional en nuestros escenarios, pero fútbol sí se juega. Entrenan nuestras selecciones”, aunque en una pésima cancha.

En el coliseo, donde ya no hay duelas ni torres de básquet, “hay un tablero de madera oficial para recibir un campeonato. El tablero de madera no está puesto, está guardado y es desmontable; está impecable. Si mañana nos dan la sede de un Sudamericano, se lo arma sin problema; el coliseo está listo para su uso”, pese a que muchas sillas están destruidas y el marcador electrónico no sirve.

Y en el caso del balompié, “pensando en Copa América (2024), el Modelo es uno de los estadios considerados por la Federación Ecuatoriana”, asegura Correa, cuyo mandato acabará en septiembre del 2019.

“Nuestros escenarios son pedidos por las (federaciones) ecuatorianas. Quiere decir que están en mejores condiciones que otros”, dice con convicción Edith Rada, administradora de Fedeguayas. No obstante, la de Natación prefirió organizar la Copa del Pacífico en la piscina del Club Quintana y la de Fútbol llevó la final de balompié femenino al Christian Benítez.

Sobre el anillo atlético del Modelo, Rada admite que “la pista hoy no está para un Sudamericano, de acuerdo; pero hacerlo sería una cuestión del país, de la Federación Ecuatoriana (de Atletismo)”.

Para Rada, el maltrato de Fedeguayas a sus escenarios tiene un origen económico: “Si (el Estado) nos diera un poco más de dinero, estarían espectacularmente impecables”.

Hemos tenido reuniones con el Municipio, que tiene intención de apoyar para la pista; también con la Secretaría del Deporte.

Pierina Correa, titular de Fedeguayas Operamos con mucha complicación (en Fedeguayas). Antes era un hábito la donación de recursos públicos para cualquiera.

Edith Rada, administradora de la FDG

