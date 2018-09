'Nadie está conforme' con el nivel futbolístico de Liga de Quito, admite Rodrigo Paz

El presidente vitalicio de Liga de Quito, Rodrigo Paz, no está satisfecho con la expresión futbolística del equipo, y este lunes, después de que el albo empatara el domingo sin goles con Barcelona, fue crítico con el accionar de la escuadra dirigida por Pablo Repetto.

"Lo de ayer fue decepcionante. Conservar el invicto (ante los toreros) está bien, pero queríamos ganar. Vamos a conversar con el técnico Pablo Repetto para ver qué pasa", declaró el dirigente a la emisora quiteña Cobertura, sobre el duelo donde el cuadro amarillo generó mejores opciones para ganar.

Luego, analizó el desempeño de algunos futbolistas. "Veo a jugadores como Fernando Guerrero (extremo zurdo), quien al inicio no funcionaba y ahora en cambio a veces se excede en individualismo. Lo mismo pasa con los chicos Julio (los hermanos Anderson y Jhojan, que juegan como volantes ofensivos)".

"(El centrocampista) Édison Vega juega extraordinario. Pero, la defensa no es muy firme desde que no está (el zaguero Andersson) Ordóñez. El Choclo (José Quintero) no atraviesa su mejor momento", continuó.

"En definitiva, nadie está conforme (con el nivel futbolístico de Liga). Ahora conversaremos con el técnico para ver cómo se levanta el espíritu ganador del equipo. A veces nos empatan o nos ganan en los últimos minutos, no sabemos retener la pelota. Hablando de 'mal fútbol' no sabemos lesionarnos", acotó, en alusión a que en minutos claves los jugadores no 'queman tiempo'.

Quitó responsabilidad a Repetto. "Estamos muy contentos con el técnico. Por fin, después de cinco entrenadores donde cada uno fue una tontería y tuvieron un costo inmenso nos encontramos con él", apuntó, y dejó entrever que se refirió al paso de Claudio Borghi, Álvaro Gutiérrez, Álex Aguinaga y Gustavo Munúa.

Liga de Quito está clasificado para disputar el título del 2018 -por haber ganado la primera etapa-, y el objetivo en el club es ser campeón sin jugar finales. Pero, en esta fase los resultados no han sido los esperados y es séptimo con 14 puntos, a 7 del líder Macará, aunque tiene un partido pendiente con Universidad Católica.

En otro tema, ratificó que él y su hijo Esteban ya no estarán al frente del equipo de fútbol en el 2019, luego de que en diciembre próximo terminará el convenio con el club Liga Deportiva Universitaria.

Además, lamentó que el actual presidente Guillermo Romero 'haya desaparecido'. "Sé que anda buscando opciones para Liga. Unas pueden ser muy buenas y quisiéramos que nos avise para ayudar, pero sé de otras no tan buenas como que un exjugador del equipo, ahora empresario, creo (Diego) Herrera está en su grupo", añadió. (D)