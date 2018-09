Luka Modric, premiado por la FIFA como el mejor futbolista del año

Londres -

El croata Luka Modric, del Real Madrid, fue nombrado el lunes el mejor futbolista del año por la FIFA, superando en la votación al portugués Cristiano Ronaldo y al egipcio Mohamed Salah.

El mediocampista y capitán de la selección de Croacia se llevó el Premio The Best al Jugador de la FIFA en la primera ocasión que conforma la terca de finalistas, una lista de la que el argentino Lionel Messi quedó fuera por primera vez desde 2006.

"Es un gran honor y un sentimiento precioso estar aquí con este trofeo. Quiero felicitar a Mohamed y Cristiano por su gran temporada”, declaró el croata, que a principios de este mes cumplió 33 años, en citas rescatadas en el sitio oficial del Premio. “Este trofeo no es solo mío: es de todos mis compañeros del Real Madrid y Croacia y de todos los entrenadores con los que he jugado. También es para mi familia. Sin ellos no sería el jugador ni la persona que soy. Ellos son los mejores".

Messi y el astro portugués, ambos ausentes en la ceremonia en Londres, habían sido los únicos hombres en recibir el premio de la FIFA al mejor del mundo desde 2008.

Por su parte, la brasileña Marta obtuvo su primer premio a la mejor del año por la FIFA desde 2010 luego de guiar a la selección de Brasil a la gloria en la Copa América Femenina. La delantera de 32 años aportó además 13 goles para que el club Orlando Pride avanzara a los playoffs de la liga estadounidense de fútbol de mujeres.

Modric fue incluido en la breve lista por el Premio The Best después de ayudar al Real Madrid a conquistar su tercer título consecutivo de la Liga de Campeones en mayo y el cuarto en cinco campañas, para luego guiar a la selección de Croacia a la final de la Copa del Mundo.

El galardón se otorga tras una votación de capitanes y entrenadores, así como de algunos periodistas y, por tercera vez, mediante una encuesta entre los fanáticos.

Apenas en agosto, el mediocampista croata fue elegido el mejor jugador en Europa y el mejor en su posición de la temporada pasada, superando a Cristiano, su excompañero en el Madrid, y al atacante del Liverpool Salah en la contienda por el premio de la UEFA.

En el Mundial de Rusia, Modric ganó el Balón de Oro por encabezar a una selección de Croacia que llegó a la final del certamen. Los croatas perdieron 4-2 el partido por el título ante Francia.

Cristiano Ronaldo dejó al club merengue después del triunfo en la final de la Champions sobre el Liverpool, para unirse a la Juventus. Salah fue lesionado en esa final, pero fue nombrado el mejor jugador de la Liga Premier al terminar como líder de goleo con 32 anotaciones en la campaña pasada.

La ceremonia en Londres representó la tercera ocasión que el organismo rector del fútbol mundial entrega el trofeo denominado The Best, siendo la primera en 2016 en Zúrich. El cambio se dio después que la FIFA separó sus premios respecto de la revista France Football, que sigue entregando su prestigioso Balón de Oro.