Guillermo Almada lamenta falta de puntería en Barcelona

Quito -

El empate a 1, ante Liga de Quito, no dejó conforme a Guillermo Almada, técnico de Barcelona, que lamentó la falta de puntería de sus futbolistas.

Los amarillos extendieron a seis los partidos que no conocen la victoria en esta etapa y asimismo no pudieron romper la ‘maldición’ de no ganar en el estadio universitario.

“Me deja tranquilo el nivel que expuso el equipo, lo que no me deja contento el resultado ya que vinimos con el objetivo de ganar. Se intenta ser superior al rival, desde la propuesta inicial. Hoy (el domingo) la defensa no cometió muchos errores, pero nosotros no tuvimos eficacia”, expresó el adiestrador de los amarillos en la rueda de prensa posterior al duelo.

El uruguayo insistió en que su plantel genera opciones de anotar, sin embargo, falla en la puntería, situación que lo mantiene preocupado.

“Puedo enumerar una cantidad de partidos donde generamos muchísimo, el entrenador lo que trata es de darle volumen futbolístico a los jugadores, pero después el que decide a la hora de definir es el futbolista”, comentó el estratega.

“Conformes no estamos (con el resultado), nos deja contentos la actitud del grupo. Tenemos muchos jugadores que están lesionados, primero tienen que estar bien y luego recuperar la forma deportiva”, añadió el técnico barcelonista.

El uruguayo también se quejó del hecho que el partido frente a los albos haya sido programado a las 12:00.

“Poner los partidos de 10:00 a 16:00 genera un daño terrible exponerse a los rayos del sol. Esto (lo del horario) es una lucha que la tenemos todos, cuidar la salud es importante”, indicó el estratega canario.

Los amarillos recibirán, el próximo domingo, a los universitarios desde las 16:30, por ello, Almada espera que la situación de su escuadra cambie y pueda volver a festejar un triunfo en esta etapa del torneo nacional. (D)