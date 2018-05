Guillermo Almada se descargó contra el árbitro Omar Ponce por la expulsión de Pineida

Molesto por "injusticias", el técnico de Barcelona Guillermo Almada se descargó contra el arbitraje de Omar Ponce porque previo a la expulsión de Mario Pineida -por falta en contra de Brayan Angulo-, Erick Castillo fue víctima de "una falta más grande que el estadio" y el colegiado no la juzgó.

Así, el adiestrador charrúa se refirió al Clásico del Astillero disputado anoche en el Capwell, que terminó con un infartante 2 a 2 producto de un tanto de 'la Culebra' Castillo en el último minuto de los adicionales. Previamente, al minuto 69, Barcelona se había quedado con diez hombres por la tarjeta roja a Pineida.

Almada admitió que perder al lateral en mención los privó de manejar el balón de la misma manera que lo hicieron en los primeros 45 minutos. "Le cedimos (a Emelec) un poco la pelota equivocadamente. La imprecisión hizo que no pudiéramos desplegar nuestro fútbol sobre todo en el segundo tiempo. Hubo mucho mérito de Emelec".

Expulsión de Pineida: "Fue una falta más grande que el estadio la de Erick Castillo. A mí no me gusta hablar de los árbitros porque todos somos trabajadores pero estas cosas cansan, porque esto sucede en todos los campeonatos que nosotros estamos definiendo, sucede en todos; y todos nos equivocamos pero siempre pasa lo mismo. Somos trabajadores, los futbolistas, nosotros... Ponce es un árbitro de categoría, para mí es el mejor árbitro del fútbol ecuatoriano -es mi humilde opinión- pero hoy se equivocó muchísimo desde muchos puntos de vista".

Decisión de Ponce: "La expulsión de Pineida es una falta muy grande previamente a Erick Castillo, que vimos todos... y no voy a enumerar una cantidad de jugadas porque tampoco me gusta hablar de los jugadores de Emelec, no me gustar mandar en cara a nadie. Las cosas que suceden ahí adentro quedan ahí adentro pero hubo jugadas que fueron muy claras a favor nuestro y no se cobraron. Me molestan las injusticias y siempre me revelé contra esas cosas. Pero repito: somos trabajadores igual que los árbitros".

El rival: "Emelec es un gran equipo, jugar en su cancha no es fácil para nadie, es complicado".

Hombre en punta: "Erick no es un 9 y se está sacrificando mucho. Tuvo su recompensa al final".

Mediocampo: "Tanto Marques y Minda tuvieron un gran despliegue y ganas durante todo el juego. Quedamos conformes, como con todo el equipo". (D)