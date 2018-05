Las confesiones de Cristiano a pocos días de la final contra el Liverpool

A pocos días de la final de la Champions contra el Liverpool, Cristiano Ronaldo confesó que su madre tomará "un poco de calmantes" para poder controlar la presión que ella siente al seguir los partidos de su hijo con el Real Madrid.

No obstante, la final de la Liga de Campeones de este sábado (13:45PM de Ecuador) será la excepción. Su madré lo alentará en los graderíos del NSC Olimpiyskiy Stadium de Kiev, en busca de la tercera 'Orejona' consecutiva.

En diálogo con el programa deportivo español 'El Chiringuito de jugones', la estrella del Real Madrid confirmó la asistencia de su madre a la final con el Liverpool "porque va toda la familia y amigos, y si se queda sola Madrid es peor".

"La pasa muy mal pero es un momento especial. Yo no sé si sea mi última Champions, es que nadie lo sabe y hay que vivir este momento, pero va a estar ahí con un poco de calmantes, con gente a su lado", dijo el astro portugués al periodista.

Cristiano aclaró que su madre toma calmantes solo para este tipo de encuentros definitorios, porque los otros partidos "no los ve", ella prefiere ir a caminar fuera de casa con la empleada. "Pasa por la casa, ve los resultados y otra vez (a caminar). Ya mucha presión".

Quiere ser actor

CR7 admite que cuando se retire del fútbol profesional quiere ser actor, pero no precisamente desempeñar un papel protagónico.

Afirma que tiene práctica porque hace muchos anuncios.

"Yo nunca voy a ser un actor de un papel principal porque no tengo el estudio, no tengo la experiencia. Es como un jugador; no puede ser un jugador profesional a los 30 años, es imposible. Con 42 años ya no puedes ser un actor principal. Pero partes: hacer unas partes de las (películas). Yo pienso que tengo ese rollo para ser actor", indicó el artillero del Madrid.

Su imagen en celebraciones de goles

Al ser consultado sobre si ya dejó su imagen de 'chulito', Cristiano dijo en tono de broma que a algunas mujeres aprueban que él se saque la camiseta para festejar un gol. "Mi novia me ha dicho 'Estás buenísimo". (D)