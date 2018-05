Hay que renovar un 60 o 70% del plantel, dice 'Cuqui' Juárez

El exjugador del Club Sport Emelec, Carlos Alberto Juárez, en entrevista para Radio Huancavilca habló sobre el momento actual que vive el cuadro millonario luego de haber sido eliminado de Copa Libertadores y quedarse sin chances de jugar Sudamericana.

“Emelec se quedó en el pasado, en el tricampeonato, en la remodelación del estadio. Hay que mirar para adelante, pero seguimos con esa manera de engañarnos, de solo ver localmente compitiendo por quién tiene más campeonatos locales", señaló Juárez.

“Hay que agradecer a los jugadores que estuvieron en su mejor momento y ayudaron al club a conseguir los campeonatos que consiguió (2013, 2014, 2015, 2017). Pero ahora hay que renovar un 60 o 70% del plantel”, añadió.

Sobre las contrataciones foráneas que ha hecho el club en los últimos años, Juárez sostiene que "no hay visión", ya que "de todos los extranjeros que han contratado ninguno ha funcionado como se esperaba".

Al ser consultado sobre el nuevo estratega del cuadro millonario, Mariano Soso, el exdelantero azul dijo: “No lo conozco mucho (a Soso), sé que dirigió a Gimnasia de la Plata pero si no me equivoco estuvo tres o cuatro partidos y lo sacaron. Es un DT joven y de seguro tendrá muchas ganas de trabajar, pero el tema no pasa por el técnico”, concluyó. (D)