José Quintero, listo para volver en Liga de Quito

Quito -

Pese a estar habilitado, luego de cumplir un partido de suspensión, la titularidad de José Quintero en Liga de Quito no está asegurada, indicó el técnico Pablo Repetto.

"Él (Quintero) ya puede volver, pero Édison Realpe hizo un buen partido y en la semana analizaré quién va jugar", comentó el estratega uruguayo.

Realpe actuó frente a El Nacional, en la última jornada cuando los universitarios cayeron 2-1, y su accionar como lateral derecho no fue brillante, pero ayudó en la marca y en pocas ocasiones desbordó por la banda.

Mientras el 'Choclo' Quintero está listo para volver, la situación del lateral izquierdo Christian Cruz es incierta. "El Chavo está en recuperación y lo evaluaremos para ver qué posibilidad tiene jugar. No lo quiero descartar aún", declaró el adiestrador.

Cruz estuvo en duda para enfrentar a los criollos, por un problema muscular, pero al final sí actuó. No obstante, solo estuvo en la cancha el primer tiempo. No regresó tras el descanso por el tema de la lesión. Si no se recupera, Aníbal Chalá ocupará ese lugar.

El resto del plantel está a disposición del entrenador.

Liga de Quito es líder de la serie A con 31 puntos, y el próximo lunes, por la fecha 15, recibirá a Delfín, en el estadio Rodrigo Paz. (D)