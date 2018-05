Habla el árbitro agredido por el DT y jugadores de Universidad Católica en las formativas

El árbitro que sufrió las agresiones del director técnico (ya despedido) de la sub-18 de Universidad Católica acudió la tarde de este martes, 22 de mayo, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y contó que se siente deprimido.

Marcos Villacís, que dirigía el juego de formativas entre los camaratas y Aucas, fue agredido al minuto 88 tras haber decretado un penal en favor de los orientales cuando el partido estaba 2-2, a poco de finalizar.

"Como seres humanos ninguno de nosotros sale a cometer errores y no esperamos que nos suceda esta situación, en lo anímico estaba muy deprimido, no hay palabras para decir cómo me sentía", declaró Villacís a radio Super K-800.

El juez dijo que en el momento de la agresión del técnico, a la que sumaron también jugadores de Católica, temió más por la vida de sus compañeros, entre ellos una mujer, que por la suya.

Y expresó que su familia también ha sufrido mucho. "Yo no quería hablar ni salir, pero gracias a las llamadas de respaldo de personas amigas he logrado reponerme en algo", comentó Villacís antes de ingresar a una reunión en la FEF convocada por el presidente del gremio arbitral, Luis Muentes.

Como medida de reacción, los árbitros no se presentaron la noche del lunes a dirigir el encuentro de primera división entre Aucas y Católica. (D)