Darío Aimar no tiene rotura de ligamentos, pero estará dos semanas más de baja

Barcelona Sporting Club anunció el informe médico de su jugador Darío Aimar, quien no ha sido parte del rol titular desde hace algunas semanas.

Según el informe médico del cuadro canario, Aimar no tiene ninguna lesión grave, pero debido a que no pudo realizar una rehabilitación adecuada por una lesión sufrida en la temporada pasada, sintió molestias en su rodilla y es lo que no le ha permitido ser parte de los últimos partidos. Por lo que queda descartada cualquier otro tipo de lesión.

El médico Farid Yapur afirma que el jugador deberá estar dos semanas en rehabilitación para que supere las molestias y pueda ser tomado en cuenta por el DT Guillermo Almada. (D)