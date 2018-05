Capitanes de Francia, Dinamarca y Australia piden a la FIFA que Paolo Guerrero juegue el Mundial de Rusia

Hugo Lloris, Simon Kjaer y Mile Jedinak, capitanes de Francia, Dinamarca y Australia respectivamente; enviaron un comunicado a la FIFA pidiendo que el peruano Paolo Guerrero pueda jugar el Mundial de Rusia 2018.

La información fue publicada en las redes sociales de la FIFPro (Asociación Mundial de Futbolistas).

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló el pasado lunes 14 de mayo a favor de la apelación presentada por la Agencia Mundial Antidopaje, que pidió extender a 14 meses la sanción de seis meses que había impuesto la FIFA a Guerrero y que había expirado a inicios de mayo.

Ante esto, los jugadores han mostrado su apoyo al delantero de 34 años y ahora piden a la FIFA que su sanción sea levantada.

El pasado jueves, la FIFPro también se comunicó con la FIFA pidiendo que el peruano pueda ser parte de la Copa del Mundo. (D)

LATEST: National team captains of France, Denmark and Australia have today joined @FIFPro in asking @FIFAcom to let Paolo Guerrero play in the @FIFAWorldCup. An official letter signed by Hugo #Lloris, @simonkjaer1989 and Mile #Jedinak has been sent to @FIFAcom. #Solidarity pic.twitter.com/4fGZLSgA2a

— FIFPro (@FIFPro) 21 de mayo de 2018