Siento la rodilla como nueva, dice Sergio Agüero

El delantero argentino, Sergio Agüero, se congratuló este jueves por el resultado de su reciente operación de rodilla que le permitirá estar a punto para el Mundial de Rusia-2018.

"Después de cinco años la rodilla la siento como nueva. Siempre tuve problemas y sobrecargas en la zona, y ahora me siento diferente. Hoy la puedo flexionar y es un alivio", dijo este jueves el goleador histórico del Manchester City inglés en una entrevista con el canal argentino TyC.

Aseguró que la artroscopia en la rodilla a la que se sometió el 17 de abril pasado "fue lo más conveniente. Si no me operaba me podría haber perdido el Mundial", sostuvo.

Agüero, de 29 años, realizó este jueves trabajo de campo junto a Javier Mascherano, Manuel Lanzini, Nicolás Tagliafico y Eduardo Salvio, a las órdentes del DT de la selección albiceleste, Jorge Sampaoli, en el predio de Ezeiza (sur), informó la Asociación de Fútbol Argentina (AFA).

El 'Kun', uno los convocados en la primera lista de Sampaoli, confía en que integrará la nómina definitiva de los 23 que irán a la Copa del Mundo que difundirá el lunes próximo el entrenador.

"Sampaoli nunca me confirmó que iba a ser el 9 titular, pero sí que iba a contar conmigo", admitió Agüero y agregó que "llego más fresco que varios y me estoy preparando para llegar de la mejor manera y que sea mi mejor Mundial", dijo.

Sobre la operación de rodilla, contó que "duró nada, 12 minutos". (D)