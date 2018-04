Jorge Barraza: Irrita la 'suerte' del Real Madrid con los árbitros, pero a Juventus le dieron su propia pócima

Un día después del pase del Real Madrid a las semifinales de la Liga de Campeones tras superar la serie frente a la Juventus, todavía se sigue hablando del polémico penal que permitió descontar a los blancos (3-1) en los minutos adicionales, lo que finalmente les concedió la clasificación a la penúltima instancia de la Champions.

Al respecto, el periodista argentino Jorge Barraza dijo en Radio City que la situación que provocó la decisión del juez inglés Michael Oliver tras un contacto de Mendhi Benatia y Lucas Vázquez fue una "imprudencia" del jugador de la Juventus.

"Al principio me pareció que sí fue un penal claro, luego entré en duda y cuando más veces vi la repetición se me fueron esas dudas pensando que no fue penal. Creo que hay una acción imprudente de Benatia, que apoya el brazo derecho sobre la espalda de Lucas Vázquez, cruza el pie izquierdo delante del delantero español, pero no lo golpea nunca", describió.

Y se mostró de acuerdo con el criterio del exárbitro argentino Ángel Sánchez (que ahora es comentarista) sobre que esa acción "es cobrable" como penal, pero afirmó que también podría ser "no cobrable" debido a que fue "una situación dudosísima" y rápida.

"Hay que exculpar al árbitro inglés, primero porque ellos tienen una bien ganada fama de que son imparciales y bastante honestos, y segundo porque nosotros hemos podido ver esa acción repetida 20 veces en televisión y ellos no tienen esa posibilidad y tienen que decidir en ese instante".

Para Barraza, "lo que acá irrita es la leyenda negra del Real Madrid, por eso hoy (en Argentina) en la tapa de Olé le ponen de título: el penal Madrid, que es un poco lo que define la situación y es lo que a la gente la pone mal porque nadie tiene dudas de que si esto pasaba en el ára del Real Madrid, el penal no se da. Eso es lo que la gente ve, que pasan los años, viene la tecnología y siguen las críticas a este problema de la suerte -entre comillas- del Real Madrid con los árbitros, pero esto no se soluciona nunca".

Juventus bebió de su propia pósima

Mirando al supuesto afectado, Barraza no tuvo contemplación con Juventus. Los dos equipos "son los emperadores de la 'suerte' con el arbitraje", dijo el columnista argentino.

"Por eso ayer millones de hinchas italianos festejaron, no que haya vencido el Real Madrid, sino que le hayan robado -entre comillas- a Juventus, que le hayan dado de beber de su propia pócima, una pócima que ha aplicado durante 80 o 90 años en el fútbol italiano", agregó Barraza.

Sobre los cuatro semifinalistas: Real Madrid, Roma, Liverpool y Bayern Munich, Barraza, él observa que los equipos están en un nivel muy parejo, pero se decanta por uno para coronarse en Europa. "Si es por juego, el campeón debería ser el Liverpool, que está jugando mejor, tiene un gran técnico como Jürgen Klopp, tiene una gran historia, ha ganado cinco copas de Europa y además tiene al goleador Mohamed Salah en un momento extraordinario, pero lo deseable es que en estos partidos no influyan los árbitros".

El sorteo de las semifinales de la Champions será este viernes, a las 06:00 de Ecuador, en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. (D)