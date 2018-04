Alfredo Arias: Nadie es invencible, faltan muchos partidos para que alguien diga que es campeón

Cuatro días después de la derrota en el Clásico del Astillero, el técnico de Emelec Alfredo Arias volvió a dialogar con los medios, este jueves, más relajado ya porque ha recuperado a varios jugadores que estaban lesionados y ya entrenaron con el plantel, aunque sin el ritmo futbolístico que el adiestrador requiere.

El Bombillo no gana desde hace cuatro jornadas. Su última victoria por campeonato ocurrió hace más de un mes, el 10 de marzo cuando goleó por 4-1 al Deportivo Cuenca. En el plano internacional sucede algo similar: solo ha obtenido un punto -en dos partidos- por el empate (1-1) cosechado en Colombia, ante Santa Fe. Por esta razón a los azules les urge sumar tres puntos este domingo (16:30) cuando se enfrenten al Independiente del Valle por el torneo local.

No obstante, pese al mal momento que atraviesan, Arias sostiene que a Emelec no se lo puede dar por muerto a esta altura de la temporada porque este tipo de bajones futbolísticos "nosotros ya lo pasamos" y "lo bueno del mal momento es que nos pasó ahora, al principio del año y tenemos tiempo para poder corregir o podemos decir 'tenemos la esperanza de poder corregir'".

"Lo primero que tenemos que hacer es ir a la bases, afirmarnos en lo que teníamos bueno y tratar de hacerlo a través de pasos seguros; y lo segundo es trabajar, entrenar y tomar la responsabilidad. Saber que los responsables somos nosotros, en primer lugar yo como técnico, y seguramente los jugadores en su posición que estamos representando a un equipo como Emelec, que es el equipo grande de Ecuador, y que tenemos que representarlo bien en el campeonato y en la parte internacional", manifestó el timonel azul.

Respecto al mal momento, Arias fue analítico.

"El mal momento coincidió con muchos factores y que nadie desea, pero que a veces pasa. Lo bueno es que nosotros ya lo pasamos, lo bueno es que ya demostramos, este plantel ya ha demostrado que no se rinde y que va a pelear hasta la última fecha el campeonato y es capaz de lograrlo. También en copa internacional (Libertadores 2017) cuando nos dieron por muertos, clasificamos a octavos el año anterior y ganamos y sacamos puntos (de visitante). Lo bueno es que este plantel tiene la fuerza anímica y la capacidad técnica para dar vuelta. Lo bueno (del mal momento) es que nos pasó ahora, al principio de año y tenemos tiempo para poder corregir o podemos decir 'tenemos la esperanza de poder corregir'".

El DT uruguayo sugiere tranquilidad y mesura, pese al puesto al cuarto puesto que ocupa Emelec y el liderato que defiende Barcelona, invicto en el torneo nacional.

"Nadie es invencible, todos podemos perder y a nosotros nos ha tocado perder en estos partidos, no ganar, no poder sacar los puntos que necesitábamos, pero estamos ahí, estamos en la pelea porque el campeonato recién empieza. Faltan muchísimos partidos para terminar esta etapa y falta toda la etapa siguiente para que alguien diga que es campeón, para que alguien diga que es mejor. Esos son los números. Lo fundamental es que entrenemos, que trabajemos, que seamos solidarios, que empecemos a corregir los errores, que no han sido tantos pero que en pequeños detalles hacen grandes diferencias; porque un gol que tú tomas por un error te cuesta muy caro y una situación que tienes de convertir y no la convertiste cuesta muy caro a lo largo de 90 minutos", dijo Arias. (D)