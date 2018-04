Galo Vásquez: 'La gente opina que Barcelona es favorito, pero en los Clásicos no hay favoritos'

Galo Vásquez, referente del mediocampo de Barcelona SC en la década de los 80', cuenta que en su época los Clásicos del Astillero se disfrutaban más en el Estadio Modelo Alberto Spencer porque los duelos Barcelona SC-CS Emelec "eran una fiesta deportiva", y debutar en esta clase de partidos era muy beneficioso, satisfactorio y halagador para el jugador.

Vásquez se proclamó campeón nacional con los toreros en 1980, 1981, 1985, 1987 y 1989 y además formó parte de las mejores trilogías de la historia del mediocampo barcelonista.

'Mafalda', como se lo conoce popularmente, habló este viernes en CityNoticias, de Radio City, para repasar las novedades del clásico de este domingo, dejando claro que Barcelona no es favorito.

"La gente opina que Barcelona es el favorito por los resultados que ha obtenido últimamente en el campeonato. Pero en esta clase de partidos no hay favoritos. Los dos equipos se están preparando para demostrar lo que son: equipos ídolos. No se lo puede determinar así, no hay favoritos. El mejor que haga las cosas y aproveche las oportunidades será el ganador de este partido", analizó 'Mafalda' Vásquez.

¿Dónde disfrutó más un clásico?

"En el estadio Modelo, porque anteriormente los clásicos eran una fiesta deportiva, los aficionados, tanto barcelonistas como emelecistas, iban al estadio, estaban juntos todos, no había esta clase de problemas (enfrentamientos entre barras). En estos tiempos el aficionado del equipo rival ya no puede ir al estadio donde juega su equipo por los problemas que existen. En el estadio (Modelo) se celebraban muy bien los partidos"

¿Algún clásico que recuerde en especial?

"El que más recuerdo es el del año 83' u 84', por ahí me parece, que tuve la oportunidad de hacerle dos goles a Emelec. Le ganamos 4-1, me parece. Ese es el partido que más recuerdo"

¿El mejor mediocampo que conformó?

"Esa trilogía que formamos Mario Tenorio y Flavio Perlaza, y Galo Vásquez fue importante porque siempre los equipos rivales a los que nos enfrentábamos manifestaban que ellos tenían que cuidarse siempre en el sector derecho, que era por donde Barcelona más atacaba y producía los goles; entonces tenían mucho cuidado y buscaban siempre neutralizar ese sector. Otra tripleta importante en el mediocampo de Barcelona puede ser con Antonio Pires Vieira (Toninho Vieira) y Severino Vasconcelos". (D)