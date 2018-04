La respuesta de Carlos Luis Morales al enojo de José Francisco Cevallos

Molesto porque Carlos Luis Morales cuestionó su capacidad para cumplir al mismo tiempo sus labores como presidente de Barcelona y como Gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos le recomendó a 'Pestañita' que “vaya a asesorar a Emelec”, aludiendo al club donde también actuó el ex número 1 canario.

Y la contra réplica de Morales no tardó en llegar. "Yo no tengo ningún problema con él, ni quiero dañar la imagen de nadie; lamento que José Francisco lo haya tomado como algo personal", dijo Carlos Luis este lunes en Radio City.

Morales había dicho la semana pasada que las labores de Cevallos son complicadas: "son trabajos que te quitan mucho tiempo. Barcelona es de 18 horas y él lo sabe; una Gobernación que requiere 24 horas, son dos situaciones que sí son complicadas, al rato de la hora creo que José Francisco va a tener que decidir: o se queda con Barcelona o se queda con la Gobernación, es muy difícil convivir con ambas".

Que tal....Carlos Luis Morales... tremendo puntazo a José Francisco Cevallos elije...O se queda en Barcelona o en la Gobernación.... pic.twitter.com/kg11PSZ4Hb — Daniel Aguilera Ríos (@AguileraRiosDan) 29 de marzo de 2018

Ante eso, Cevallos contestó el domingo -antes del partido con Macará- que las críticas de su excompañero en la custodia del arco de Barcelona obedecen a un ambiente político pre electoral.

“Ahora se acuerda Morales de sugerirnos, cuando estuvimos dos años aquí (en Barcelona) y nunca se apareció, y cuando coincidencialmente comienzan a calentarse políticamente los movimientos y las campañas, ya es barcelonista”, sostuvo Pepe Pancho en declaraciones a radio Huancavilca.

Pero Morales descartó este lunes que se trate de una confrontación política: "Yo di mi opinión, que fue constructiva, jamás he atacado a nadie. No sé por qué se desproporcionó el tema, entiendo que a lo mejor deben haber muchos problemas por solucionar, que pueda andar con coraje. No gano nada desconcentrándolo de sus tareas", dijo en CityNoticias.

Y continuó: "Si él me quería decir algo, tiene mi número de teléfono, mi whatsapp, y creo que se lo pudo haber solucionado (en privado) de esa manera. Yo quiero seguir disfrutando de un Barcelona puntero y sin deudas y quiero que Guayas se convierta en una provincia más segura; estoy hablando como ciudadano, este no es un tema político, si en algún momento tengo que hablar de política con José Francisco será en otra cancha, no en la cancha de Barcelona".

Cevallos, molesto con Morales, había dicho: “¿Quiere asesorar? Que vaya a asesorar a Emelec. Yo lo conozco bien. ¿Quién contrató a (Rolando) Zárate? Él (Morales) como director deportivo lo trajo a Zárate, por encima de un informe médico que decía que no había que contratarlo porque no estaba apto médicamente”, dijo el Gobernador del Guayas y presidente del equipo canario.

Carlos Luis, no me haga hablar, que yo lo conozco muy bien, yo llegué en el año 90 a Barcelona muy joven. Acuérdese todos los problemas. No le convienen a Barcelona estos problemas externos, nos conviene unirnos, fortalecernos, pero sí quieren ponernos el pie, ahí nos van a encontrar”: José Francisco Cevallos.