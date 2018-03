Alfredo Arias: si existe la suerte, no estuvo con nosotros

El técnico de Emlec Alfredo Arias no cree en la suerte, pero si esta existiera, no apareció a su favor en el partido que su equipo perdió ante Liga de Quito en el Capwell 0-1. Las circuntancias del encuentro le dio suficientes argumentos para sostener lo que puensa. Las enumeró.

"En todos los partidos hemos hechos cambios, por lesiones, por cansancio, por un aspecto técnico. Esa no es la razón para perder, la razón de hoy por ejemplo, estuvo todo en contra", empezó Arias.

Después lamentó que tantas lesiones en su plantilla lo hagan pasar por tres derrotas consecutivas, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

"Arrancó esta semana con la lesión de Pedro (Quiñónez), Lastra que no se puede recuperar, Luna se enferma por tres días hasta que lo tuvimos que internar. Matamoros, otro más del medio campo que no está. Nos quedaron solo dos en el medio campo con el oficio, que eran Arroyo y Soliz y se nos lesiona uno a los cinco minutos y a eso agréguele que hace dos años no erramos un penal y hoy lo fallamos".

"Hicimos las cambios para lograr un equipo que desborde, lo que se estaba logrando, y se lesiona (Jefferson) Montero (cuando solo tenía 20 minutos en la cancha y ya no había más cambios) y nos quedamos 10 contra 10 cuando pudimos haber jugado todo ese tiempo con uno más. Nos pasó de todo", lamentó el DT azul.

Para Arias, sus jugadores entregaron todo y crearon varias opciones para empatar "pero el portero de ellos atajó muchísimo y en otras fallamos en la definición".

Finalmente dejó un mensaje a sus jugadores: "Como no creo en la suerte y sí creo en el trabajo, hay que entrenar más. Nos tenemos que poner fuertes en estos momentos. Ellos son jugadores de fútbol y profesionales, juegan en Emelec, en el campeón, cuando salgan por esa puerta tienen que levantarse".