Barcelona suma 14 partidos invicto en Quito; el mérito es de los jugadores, dice Guillermo Almada

El entrenador de Barcelona, Guillermo Almada, rechazó el protagonismo luego de que su equipo igualara 1-1 ante Aucas y conservara 14 partidos invicto en Quito. “El mérito es solo de mis jugadores y de nadie más, no mío”, dijo el uruguayo, quien consideró que el empate "es justo para los dos equipos".

“Es una cancha difícil, complicada. Aucas va a ganar muchísimo aquí. Queríamos ganar y es lo que debemos pretender pero nos faltó más chispa. En líneas generales no fue de nuestros mejores partidos, pero insisto en que el resultado fue justo”, declaró el DT de los canarios.

El técnico respaldó a Matías Oyola y Damián Díaz, que en los últimos partidos no han arrancado como titulares. “Lo he dicho siempre, el que esté mejor va a jugar. En el caso de ellos ya han estado antes en la banca pero para nadie es desconocido la calidad que tienen y todo lo que nos aportan. La idea de hoy era poner a un doble (volante) cinco para que (Edson) Montaño -delantero de Aucas- no nos hiciera daño y proyectar a los laterales”.

Por la roja para un elemento torero, agregó: “La expulsión de Byron (Castillo) era algo que hablamos en el vestuario y sabíamos que podía suceder. Es un muchacho joven, tiene que aprender y debe saber aprovechar las oportunidades. Esto le sirve para que se cuide”.

Pese al punto rescatado en la cancha de los orientales, lo que finalmente le permitió seguir en la punta, el DT de Barcelona no se quedó conforme. “El planteamiento que hizo el rival al aglomerar mucha gente en el fondo es válido y no lo supimos sortear. Nos llevamos un punto valioso por más que Barcelona debe ir siempre en busca de la victoria”, afirmó el uruguayo.