José Mourinho promete 'una gran noche' en Old Trafford ante el Sevilla

El Manchester United le debe a sus fans otro gran encuentro de Champions League en Old Trafford después de una larga ausencia de la fase eliminatoria del torneo, dijo su director técnico José Mourinho, además de prometer una victoria contra el Sevilla en el partido de vuelta de octavos de final.

El empate sin goles del miércoles entre el United y el equipo español significa que los ingleses, tres veces campeones de Europa, están obligados a ganar el partido de vuelta si quieren llegar a cuartos de final por primera vez desde 2014.

"Ahora tenemos un partido para decidirlo todo en Old Trafford. Claro que pienso que Old Trafford extraña una fase final de Champions League. Así que pienso que Old Trafford necesita una gran noche de Champions, y eso es lo que va a pasar", dijo Mourinho a periodistas.

La última vez que el equipo alcanzó la fase final de la Champions League fue en 2014, cuando se enfrentó a un déficit de dos goles y ganó al equipo griego Olympiakos 3-0 en Old Trafford. Los ingleses fueron derrotados por el Bayern de Múnich en la siguiente ronda y, desde entonces, no han vuelto a alcanzar la fase eliminatoria. (D)